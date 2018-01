A. Sorocaba contrata Bill, ex-Ponte O lateral-esquerdo Bill, que há alguns dias não chegou a um acordo com a diretoria da Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista, já tem futuro certo. Segundo seu empresário, Paulinho Criciúma, ele defenderá o Atlético Sorocaba no primeiro semestre de 2005. Mesmo tendo propostas do exterior, ainda segundo Criciúma, o lateral acertou contrato com o time sorocabano para a disputa do Paulistão e chega para o lugar de outro ex-pontepretano: Kléber, que pouco jogou na Ponte e foi dispensado pela diretoria do Galo nesta segunda-feira. Sob o comando do técnico Giba, o elenco voltou aos trabalhos após as festas de final de ano na segunda-feira. A pré-temporada visando um bom desempenho no Paulistão será realizada na cidade de Socorro, no interior de São Paulo. Os jogadores estão trabalhando fisicamente para recuperar a condição de jogo o mais rápido possível.