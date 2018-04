'A torcida do Palmeiras me ama', ironiza o são-paulino Wesley

O volante Wesley, do São Paulo, confessou nesta segunda-feira ainda ser alvo da ira da torcida do Palmeiras, seu ex-clube. No último domingo, o jogador deu passe para Luis Fabiano abrir o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Morumbi, pelo Brasileirão, e em quatro jogos pelo time tricolor, tem se destacado pelas boas atuações e também pelo posto de titular absoluto do técnico Milton Cruz.

O atual momento de Wesley é bem diferente do vivido nos dois primeiros meses do ano. Em janeiro e fevereiro, o volante treinou separado do restante do elenco do Palmeiras até que o contrato terminasse. Quando o vínculo acabou, o jogador foi apresentado pelo São Paulo no começo de março e explicou que o acerto havia sido firmado em dezembro, logo após o fim do Brasileirão do ano passado.

A saída para o rival ainda não teve o perdão dos palmeirenses. "A torcida do Palmeiras me ama, só pode", brincou Wesley sobre os recados recebidos na internet. O jogador disse que nas últimas semanas foi forçado a criar perfis nas redes sociais. "Fui obrigado a fazer Instagram, porque estavam criando uns perfis falsos. Não sou chegado a isso de internet, sou do interior, gosto de pescar. Mas é bom para escrever e provar que é você mesmo", explicou.

Durante o Campeonato Paulista, um Twitter falso do jogador foi criado. Em uma postagem, a página ironizou uma derrota do Palmeiras para o Red Bull, em Campinas, em partida realizada na rodada seguinte à vitória palmeirense por 3 a 0 sobre o São Paulo.

Além de ser titular, Wesley começa a ganhar o respeito da torcida e se diz feliz pelos elogios recebidos de que tem jogado melhor no São Paulo do que no Palmeiras. "Se o Wesley de agora é melhor que o do Palmeiras, vou ficar feliz porque estou aqui agora. É o meu ganha-pão". Para o volante, a fase ruim do ex-clube no fim do ano passado, quando lutava contra o rebaixamento, fez os torcedores a criarem uma imagem negativa do seu futebol.