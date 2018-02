A última de Leão: doping surpresa Depois de ter tirado os intocáveis Robinho e Elano do time no intervalo do empate por 0 a 0 com o El Nacional, em Quito, na semana passada, em razão de um bate-boca, Leão voltou a surpreender, ontem à tarde, no Centro de Treinamentos Rei Pelé: reuniu os jogadores no meio-de-campo para que todos ouvissem seus elogios ao novamente titular da lateral-direita, Michel. O treinador, por conta própria, submeteu o jogador a um exame antidoping, na quinta-feira posterior ao Carnaval, e o resultado foi negativo. "Embora o exame fizesse parte do nosso acordo, foi feito de surpresa, e ele mereceu os parabéns, porque, apesar das folgas e dos dias de Carnaval, Michel mostrou que está totalmente recuperado." Leão referia-se ao fato de o lateral ter sido apanhado em um exame antidoping o ano passado, por uso de maconha, o que lhe valeu uma suspensão por quatro meses. Leia mais no Jornal da Tarde