A última temporada de Leão na Vila A revelação de Robinho, Diego e Alex, a recuperação de jogadores como Paulo Almeida, Renato e Elano, que estavam esquecidos na Vila Belmiro, e, principalmente, a conquista do título brasileiro, superando o Corinthians, à época dirigido por Carlos Alberto Parreira, mudaram a imagem do técnico Emerson Leão. O treinador deixou para trás a fama de ser adepto dos esquemas táticos defensivos, passando a ser considerado um técnico revolucionário por ter sido o primeiro a se tornar campeão nacional com um time formado basicamente por garotos. Leia mais no Jornal da Tarde