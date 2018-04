A um ponto do título da Série B, Lusa tenta coroar ano perfeito

SÃO PAULO - A Portuguesa pode coroar a campanha impecável que fez na Série B com a conquista do título, hoje, às 20h30, no Canindé, restando ainda quatro rodadas para o final da competição. O caminho para o título antecipado é simples: basta somar ao menos um ponto contra o Sport e pode ser até sem somar ponto algum, no caso de derrota do vice-líder Náutico para o Barueri, no Recife.

Ninguém imagina, porém, que a conquista matemática não venha com uma vitória, para coroar a festa que a torcida já vem fazendo há duas rodadas, desde que o time venceu a Ponte Preta no Canindé, em jogo que foi chamado de "decisão", já que reunia os times com melhor campanha.

O problema é que o adversário, apesar de viver às turras com sua torcida, ainda mantém esperança de acesso. O time tem 51 pontos e está a apenas dois do Vitória, hoje o 4.º colocado. O problema é que, entre ambos, ainda há Bragantino e Americana.

RODADA EMPOLGANTE

Justamente pela briga acirrada pela última vaga, a 35ª rodada, hoje, promete emoções. O Náutico, vice-líder com 59 pontos, quer selar logo o acesso e, para dar passo importante, recebe o Barueri nos Aflitos.

A Ponte Preta, 3.ª colocada com 58 pontos, é outra que se apressa para carimbar o passaporte de volta à 1.ª Divisão. O seu caminho, pelo menos nesta rodada, porém, não é fácil. Terá pela frente o Criciúma, que ainda sonha com o acesso, fora de casa.

A disputa mais empolgante, porém, deve ocorrer em Americana, onde o time da casa, 6.º colocado, encara o Vitória, 4.º. A diferença entre eles é de apenas um ponto.

De olho neste jogo e sabendo que não pode bobear diante do já rebaixado Salgueiro, o Bragantino, 5.º colocado, pode acabar a rodada no G-4.

Na luta contra o rebaixamento, o Guarani recebe o Icasa e o São Caetano tenta reagir diante do embalado Goiás. Duque de Caxias e Vila Nova fazem um duelo com cara de Série C.