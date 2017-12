A verdadeira face do futebol em 2001 Um ano em que o futebol brasileiro teve de deixar o pedestal e se encarar no espelho. E a imagem refletida não foi nada agradável. A seleção classificou-se de maneira vexatória para a Copa do Mundo da Ásia sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o quarto treinador nas Eliminatórias. Mais do que despencar no ranking da Fifa, perdeu prestígio internacional. Depois de seis anos seguidos, não havia um brasileiro entre os três melhores escolhidos da Fifa. Romário perdeu sua aura de intocável e dificilmente estará no grupo que vai à Copa. Depois de fazer as pazes e brigar novamente com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, Pelé foi acusado de desviar dinheiro do Unicef. A CPI deu uma pequena mostra de quanto podem ser corruptos os dirigentes. O único realmente tetracampeão do mundo abandonou a carreira de forma deplorável: Zagallo foi deixou o Flamengo com o clube ameaçado de rebaixamento - o que acabou não acontecendo. Leia mais no Jornal da Tarde