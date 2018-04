A Vila pode ver o adeus do craque Neymar

SANTOS - O palco de tantas atuações memoráveis de Neymar pode recebê-lo hoje pela última vez numa decisão de título. A não ser que ocorra uma grande reviravolta, o craque será vendido nos próximos dias para o Barcelona e se mudará para a Espanha depois da Copa das Confederações. Isso porque o clube espanhol quer comprá-lo, o Santos decidiu vendê-lo para não perdê-lo de graça daqui a um ano e ele quer jogar no Camp Nou.

O acerto entre os clubes sobre o valor da transferência é o que falta para que o martelo seja batido, porque os termos do contrato de Neymar com o Barça já estão definidos (o vínculo terá vigência até 2018, com salário anual de 7 milhões, o equivalente a R$ 18,2 milhões).

A primeira reunião entre Raúl Sanllehí (diretor de futebol do clube espanhol, que chegou quarta-feira) e Odílio Rodrigues (presidente em exercício do Santos) no Brasil será amanhã, e a cúpula do Barcelona acredita que o martelo será batido nesse encontro. Neymar tem apenas 21 anos, mas já escreveu seu nome na gloriosa história santista. Seu talento raro e os feitos que conseguiu fazem dele o maior jogador que o clube teve depois da Era Pelé.

De sua estreia no time principal (dia 7 de março de 2009, no Pacaembu, contra o Oeste) até hoje ele disputou 227 partidas e marcou 138 gols. Depois que o Rei se despediu do Santos, em 1974, nenhum outro jogador balançou as redes tanto como Neymar. E seu currículo de títulos é respeitável: três vezes campeão paulista, uma da Libertadores, uma da Copa do Brasil e uma da Recopa Sul-Americana. Esta é a quinta final do Paulistão que disputa em cinco participações, e se for campeão se tornará tetracampeão estadual - algo que Pelé não conseguiu.

Além disso, foi com a camisa do Santos que Neymar fez o gol que a Fifa elegeu como o mais bonito de 2011 - contra o Flamengo, na Vila. Seu sucesso em campo e seu carisma o transformaram em ídolo admirado até por torcedores de outros times. E também num fenômeno do marketing.

Ele tem 11 contratos de publicidade que, somados ao que recebe do Santos, lhe garantem um faturamento anual de pouco mais de R$ 50 milhões e o quinto lugar no ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo feito pela revista France Football.A imagem de Neymar dá lucro ao Santos. Até novembro de 2011, quando não quis ir para o Real Madrid e fez um novo contrato (encurtando em a validade de 2015 para 2014), ele entregava ao clube 30% de seus ganhos com publicidade. De lá para cá, passou a dar 10%.

Em 2009, o Santos recebia R$ 28 milhões em cotas de tevê e R$ 18 milhões em patrocínios. O "efeito Neymar" elevou esses números para, respectivamente, R$ 89,3 milhões e R$ 50,3 milhões em 2012. Números à parte, o que chama mesmo a atenção em Neymar é sua capacidade de inventar jogadas e iludir os marcadores. E é isso que a torcida quer ver neste domingo.