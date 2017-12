A2: Adiado julgamento do Sãocarlense O Sãocarlense conseguiu protelar em uma semana o seu julgamento no Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol, que seria realizado na tarde desta segunda-feira. O clube pode perder cinco pontos por ter incluído um jogador irregular numa partida do Campeonato Paulista da Série A2 e, conseqüentemente, ser rebaixado para a A3 no próximo ano. O time de São Carlos usou o lateral Jamur, suspenso, num jogo contra o Etti Jundiaí válido pelo Campeonato Paulista da Série A-2. Os advogados do clube pediram vistas no processo, que deve ser analisado só na próxima semana, quando o time então terá disputado mais dois jogos, diante de Comercial e Mirassol. Faltando quatro rodadas para o término do campeonato, o Sãocarlense tem 29 pontos e ocupa a 13ª posição. Na luta para fugir do rebaixamento ainda estão Comercial e Bragantino, ambos com 28 pontos, enquanto o São José, com 21, está praticamente rebaixado.