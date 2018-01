A2: Bragantino empata e Mirassol vence O Bragantino deixou escapar a chance de ficar bem perto da elite paulista ao empatar com o Comercial, por 2 a 2, no Estádio Marcelo Stéfani, neste sábado à tarde, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Mesmo assim, manteve a vice-liderança do Grupo 3, com sete pontos, um a mais do que o time de Ribeirão Preto. O líder é o Juventus, com oito pontos, que antecipa o acesso se vencer o Araçatuba, neste domingo, em Araçatuba. Se a primeira vaga está nas mãos do Moleque Travesso, a segunda vaga deve ser decidida na última rodada entre Bragantino, que pega o Juventus, em São Paulo, e o Comercial que, em casa, receberá o Araçatuba. Os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A1 em 2006. No Grupo 4, o Mirassol conseguiu uma importante vitória em casa diante do São Bento por 3 a 1. Agora soma sete pontos, igual ao Noroeste, e só depende de suas próprias forças para ascender à Primeira Divisão. Na última rodada, o Mirassol vai enfrentar o Bandeirante, em Birigüi. O São Bento, com seis pontos, terá que vencer o Noroeste, em casa, e torcer para que o Mirassol não vença. É uma situação complicada para o time de Sorocaba, que teve a melhor campanha na fase anterior. OS JOGOS - Em Bragança Paulista, o Comercial teve um início fulminante, abrindo a vantagem de dois gols, ambos marcados por Douglas Richard, de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 10 minutos e aos 25 minutos. O Bragantino reagiu, diminuindo com o veterano Adãozinho, de cabeça, aos 31 minutos, e empatando com Gaspar, de falta, aos 37 minutos. No segundo tempo, o time da casa foi melhor, tomou mais a iniciativa, mas não conseguiu transformar em gols a sua superioridade mesmo com um homem a mais em campo, devido à expulsão de André, no final do primeiro tempo. Em Mirassol, o São Bento saiu na frente com Nena, aos nove minutos, dando a impressão de que iria antecipar sua vaga na elite. Mas o Mirassol equilibrou as ações, empatando com Cláudio, aos 39 minutos. A virada aconteceu na etapa final, com dois gols de Alexandre, aos 24 minutos e aos 46 minutos. Classificação: Grupo 3 - 1) Juventus, 8 pontos; 2) Bragantino, 7; 3) Comercial, 6; 4) Araçatuba, 3. Grupo 4 - 1) Noroeste, 7 pontos (saldo 2); 2) Mirassol, 7 (saldo 0); 3) São Bento, 6; 4) Bandeirante, 3 pontos.