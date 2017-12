A2: Bragantino ganha nos pênaltis O Bragantino somou dois pontos importantes na luta para fugir do rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A2. Jogando em Bragança Paulista, neste domingo, a equipe empatou com o Santo André em 2 a 2 e ganhou o ponto extra na cobrança dos pênaltis - 3 a 2. O time, que já foi campeão paulista em 1990, está na antepenúltima posição da competição, com 28 pontos. O resultado foi ruim para o Santo André, que luta pelas primeiras posições e a agora, está em 4º lugar (48 pontos). O Santo André abriu o placar logo no começo do jogo. Aos 7 minutos, o estreante zagueiro Lica desviou de cabeça uma cobrança de falta e fez 1 a 0. Apesar disso, o Bragantino estava melhor em campo e só não conseguia marcar por causa da excelente atuação do goleiro Maurício. Mas, aos 38 minutos, o experiente Mazinho empatou a partida. No segundo tempo, o Bragantino voltou melhor e conseguiu virar o placar logo aos três minutos. Mazinho fez linda jogada na área e foi derrubado. O veterano Alberto cobrou o pênalti e marcou: 2 a 1. Cinco minutos depois, o meia Adãozinho acertou um chute de fora da área e empatou novamente a partida: 2 a 2. Na disputa dos pênaltis, o zagueiro Adeílson, do Santo André, chutou mal e o goleiro Luis Fernando defendeu, garantindo mais um ponto para o Bragantino. O restante da rodada da A2 foi disputado no sábado, com sete jogos. O Etti Jundiaí é o líder da competição, com 56 pontos, seis a mais que o vice-líder, o Juventus. Faltam ainda cinco rodadas para o término do segundo turno e os dois primeiros colocados - campeão e vice - vão garantir o acesso para a Série A-1 no próximo ano.