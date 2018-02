A2 e A3 têm rodada decisiva domingo O Campeonato Paulista das Séries A2 e A3, respectivamente segunda e terceira divisões, estão na reta final e muitas definições acontecerão somente na última rodada, neste domingo. Na Série A2, o Grupo 1 já têm definidos os dois classificados: Oeste (que tem 32 pontos) em primeiro e Taquaritinga (28) no segundo lugar. Em compensação, três times - Mirassol (com nove) e Comercial e Bandeirante (dez) -, ainda brigam para fugir do rebaixamento. No Grupo 2, a situação é totalmente inversa. O rebaixado já está definido. Trata-se do Sãocarlense, com apenas três pontos, 11 a menos que o penúltimo São José. Por outro lado quatro times brigam pelas duas vagas às semifinais: Atlético Sorocaba (25), Matonense (24), São Bento (20 e um jogo menos) e Nacional (19 e também com um jogo menos). Os dois semifinalistas vão continuar brigando pelo título, enquanto o último colocado de cada grupo será rebaixado para a Série B1. O campeão subirá automaticamente para a Série A1, enquanto o vice-campeão disputará uma vaga na elite estadual contra o penúltimo colocado do Paulistão. Eis os jogos da última rodada: Mirassol x Rio Preto, Francana x Taquaritinga, Comercial x Olímpia, Bandeirante x Oeste, Matonense x São Bento, Flamengo x Sãocarlense, São José x Atlético Sorocaba e Nacional x Bragantino. Série A3 - Enquanto isso, pelo Paulista da Série A3, o Grupo 1 já tem Araçatuba e Sertãozinho classificados para a fase semifinal, enquanto o Paraguaçuense, sem somar ponto em 13 jogos, já está rebaixado. No Grupo 2 tudo está indefinido. Guaratinguetá, Palmeiras B, XV de Piracicaba e Taubaté lutam por uma das vagas, enquanto Osasco (15), Independente (14) e Ferroviária (12) lutam contra o descenso. A última rodada será decisiva. Eis os jogos: Paraguaçuense x Jaboticabal, Araçatuba x XV de Jaú, Barretos x Inter de Bebedouro, Sertãozinho x Noroeste, Osasco x Guaratinguetá, XV de Piracicaba x Independente, Palmeiras B x Ferroviária e Taubaté x Rio Claro.