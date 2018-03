A2: empate justo entre Taubaté e Nacional Taubaté e Nacional empataram, por 2 a 2, na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado à noite, pelo Grupo 3. O jogo foi bastante equilibrado e o resultado justo. Os dois times mostraram bom futebol, provando que têm condições de lutar pelo título da competição e chegar à elite do estadual em 2005. Os quatro gols saíram no segundo tempo. Ângelo abriu para o Nacional, aos seis minutos, com um chute forte rasteiro. Marcinho, de pênalti, empatou aos 20 minutos. No final, dois gols relâmpagos. Tobias marcou aos 40 para o Nacional, mas Ricardo Freitas empatou no minuto seguinte. A rodada será completada neste domingo com três jogos: Flamengo x Internacional, Taquaritinga X Francana e Bandeirante X Botafogo.