A2: Juventus classifica com goleada Com uma goleada histórica, o Juventus garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado, ao vencer a rebaixada Matonense por 8 a 1, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo (SP). Nacional e Guaratinguetá empataram por 0 a 0, no outro jogo disputado esta tarde. O Juventus não encontrou resistência em campo e por isso conseguiu uma goleada tão expressiva. Os gols foram marcados por Fabinho (3), Cezinha (2), Jonhson (2) e Márcio Pinho, com Lucas marcando o gol de honra dos visitantes. A vitória leva o time da capital aos 33 pontos, continuando na vice-liderança do Grupo 2, assegurando uma das quatro vagas da próxima fase. O outro time já classificado é o líder São Bento. A Matonense, com apenas uma vitoria e 15 derrotas, além de perder 12 pontos nos tribunais esportivos, continua com nove pontos negativos e já está rebaixada para a Série A3. Por outro lado, o Nacional mantém a quarta posição, agora com 26 pontos, três a mais do que o Noroeste (que enfrenta o Flamengo neste domingo, em Guarulhos). O Guaratinguetá se manteve na antepenúltima posição (oitava), com 15 pontos, seguindo sua luta contra o rebaixamento. Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, o Guará tem cinco pontos de vantagem sobre o Flamengo, penúltimo colocado e que, neste momento, seria rebaixado junto com a Matonense no Grupo 2.