A2: Nacional empata com o Flamengo O Nacional empatou com o Flamengo de Guarulhos, por 2 a 2, neste sábado, pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, após estar perdendo por 2 a 0. Mesmo jogando pior e sendo dominado pelo Flamengo durante a maior parte do jogo, a equipe do técnico Túlio Tangioni foi para o ataque no segundo tempo e conseguiu a igualdade. O destaque do Nacional foi o meia Andreir, revelado pelo São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1994, que marcou os dois gols do time da casa, aos 27 e aos 34 minutos do segundo tempo. Para o Flamengo, André Pinto, aos 18 da etapa inicial, e Tobias, aos 21 da segunda, fizeram os gols. Agora, o Nacional passa a ter dois pontos no campeonato, enquanto o Flamengo lidera com sete.