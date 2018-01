A2: Noroeste vence e assume liderança Duas partidas pelo Grupo 4 completaram a quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 nesta quarta-feira. O único vencedor da noite foi o Noroeste, que bateu o Mirassol por 2 a 0, em Bauru (SP), e assumiu a liderança do grupo, com sete pontos. O Mirassol permaneceu com quatro pontos e está na terceira posição. Já o São Bento, mesmo jogando em casa, perdeu a primeira colocação ao empatar por 0 a 0 contra o Bandeirante. O resultado deixou o time de Sorocaba com seis pontos, três a mais do que o Bandeirante, último colocado do grupo. Assim, todos os quatro times continuam com chances de conseguir o acesso à Série A1 do Paulistão 2006. Na terça-feira, pelo Grupo 3, o Araçatuba perdeu em casa para o Bragantino por 2 a 1, enquanto Comercial e Juventus empataram em Ribeirão Preto (SP) por 1 a 1. A próxima rodada será disputada no final de semana, com dois jogos pelo Grupo 3 no sábado (Bragantino x Comercial e Mirassol x São Bento) e dois pelo Grupo 4 no domingo (Noroeste x Bandeirante e Araçatuba x Juventus).