A2: São José contrata novo técnico Lanterna do Campeonato Paulista da Série A-2, a diretoria do São José finalmente encontrou alguém para encarar desafio de livrar o time do iminente rebaixamento. É o uruguaio Sérgio Ramirez, que chega ao clube como um retrospecto nada positivo: ele ainda não venceu nesta temporada, em 12 jogos disputados. Ele dirigiu a Internacional de Limeira no início do Paulistão, e conseguiu ficar oito jogos sem vencer na Série A1. Ramirez acabou substituído por Luiz Carlos Ferreira, que salvou a Inter do rebaixamento. Depois disso ele foi contratado pelo América, substituindo Vica, que foi para o Goiás. Mas sua maré de azar continuou: foram quatro jogos e nenhuma vitória. Com isso, Ramirez acabou demitido e substituído pelo fisicultor Marcos Carioca, que comandou o América até ser substituído por Juninho Fonseca. Antes de Ramirez, passaram pelo clube Pinho, Edson Mariano e Diéde Lameiro, que é vice-presidente e funcionou interinamente no comando técnico. A diretoria do São José consultou uma verdadeira legião de treinadores antes de acertar com Ramirez, entre eles Roberval Davino (Barbarense), Zé Teodoro (Rio Branco), Estevam Soares (ex-Ponte), Muricy Ramalho (Santista), Vágner Benazzi (Atlético Sorocaba) e Fito Neves (Matonense). Ramirez costuma, durante os jogos, passar instruções para os seus jogadores usando um cone e chega no São José com a responsabilidade de tirar o clube de uma posição vexatória. Resta saber se a maré de azar do treinador vai passar.