A2: Sãocarlense perde invencibilidade O Sãocarlense foi derrotado pelo São José por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Martins Pereira. Com isso, a equipe de São Carlos perdeu a invencibilidade e a chance de chegar à liderança do Campeonato Paulista da Série A2. Este jogo, marcado anteriormente para o dia 27 de janeiro, tinha sido adiado da segunda rodada da competição por causa das fortes chuvas. O único gol do jogo foi marcado por Róbson Paulo, no segundo tempo. Assim, o Sãocarlense continua com seus 8 pontos, na sexta colocação - Marília e Flamengo de Guarulhos são os líderes, com 11. O São José, por sua vez, venceu pela primeira vez e chegou aos 5 pontos, deixando a penúltima colocação. Série A3 - No único jogo realizado na tarde desta quarta-feira pela Série A3, o Noroeste venceu o XV de Jaú por 2 a 0, em Bauru. Com a vitória, o time do técnico Varley de Carvalho chegou aos 11 pontos, enquanto o XV segue com 12. Os gols da equipe da casa foram marcados por Vaguinho, aos 4 minutos do primeiro tempo, e por Gilmar, aos 44 da segunda etapa.