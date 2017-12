A2 terá mais dois jogos neste sábado Além do clássico Come-Fogo, entre Comercial e Botafogo, outros dois jogos do Grupo 2 serão realizados, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Às 15 horas, o Nacional vai enfrentar o Flamengo, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Às 19 horas, a Matonense recebe o São Bento, no Estádio Hudson Buck Ferreira, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão, direto de Matão. O Nacional (terceiro colocado com 6 pontos), que foi goleado pelo Taubaté (5 a 0), busca a reabilitação e enfrenta muitos problemas. O técnico Ernesto Guedes não poderá contar com Gustavo, Tobias, Alex e Dimitri. Os dois primeiros cumprem suspensão automática, enquanto os demais estão vetados pelo departamento médico. Por outro lado, o invicto Flamengo (sexto - 3) sonha com a primeira vitória na competição. O técnico Pardal não realizará mudanças, apostando na força do conjunto. "Nosso time está jogando bem, mas tem faltado os gols", garante. Em Matão, a Matonense (quarto - 4), ainda sem ter deslanchado, terá um time diferente contra o São Bento em relação ao que empatou em 1 a 1 com o Flamengo. Zeziel, Zelão e Caio entram no lugares de Táxi, Rogério Gaúcho e Henrique, respectivamente. O São Bento (vice-líder - 6), lutando pela liderança, terá o retorno do zagueiro Nilson e do atacante Gil, tentando a reabilitação pela inesperada derrota em casa para a Internacional. Outras cinco partidas completam a rodada no domingo: 16 horas - Internacional x Bragantino; São José x Taubaté; Olímpia x Araçatuba; Rio Preto x Francana; Taquaritinga x Bandeirante.