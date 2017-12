A3: Bandeirante vence o São Bento O Bandeirante confirmou seu retrospecto positivo dentro de casa e venceu o líder São Bento, por 2 a 1, neste domingo, no estádio Pedro Mari Berbel, em Birigüi. A vitória deixa o Bandeirante na vice-liderança do Campeonato Paulista da Série A3, ao lado do Atlético Sorocaba, ambos com 46 pontos. O São Bento ainda lidera, com 51. O centroavante Douglas abriu o placar para o Bandeirante, aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de bonita jogada de Mateus. O São Bento empatou aos 2 do segundo tempo, com o meia Corrêa batendo falta. O gol da vitória foi marcado por Cosminho, aos 18, encobrindo o goleiro Fernando.