A3: Barretos x Noroeste será na quinta A partida entre Barretos e Noroeste, que seria realizada na manhã do último domingo, foi confirmada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para a próxima quinta-feira, às 20h30, em Barretos. O jogo, válido pela terceira rodada do grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3, foi cancelado pelo árbitro Marcelo Rogério antes mesmo do seu início. Por causa da chuva, o gramado do estádio Antonio Gomes Martins estava em péssimas condições. O Noroeste é o líder do grupo 1 da A3, com seis pontos ganhos, mesmo não tendo jogado no domingo. Só que agora tem ao seu lado o Mirassol e o Sertãozinho. Já o Barretos é o quarto colocado, com quatro pontos. Na outra chave, a liderança fica por conta do Palmeiras-B, com sete pontos, ao lado do Osasco.