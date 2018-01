A3 do Paulista tem quatro líderes A última rodada do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série A3 abriu a perspectiva de que a briga pelas duas vagas em cada grupo ficará acirrada a partir dos próximos jogos. Araçatuba e Sertãozinho lideram o Grupo 1, com 15 pontos, enquanto Taubaté e Guaratinguetá dividem a primeira posição do Grupo 2, com 13 pontos. O Araçatuba perdeu a liderança isolada, ao empatar com o XV em Jaú, por 1 a 1. O Sertãozinho aproveitou, ao vencer o Noroeste, em Bauru, por 2 a 1. Na cola dos líderes está o Jaboticabal, que venceu o lanterna Paraguaçuense, por 2 a 0. Na estréia do técnico Edson Só, o Barretos venceu a Internacional, em Bebedouro, por 2 a 0, chegando aos 10 pontos. Pelo Grupo 2, o Taubaté manteve a liderança, ao empatar fora de casa sem gols com o forte time do Rio Claro. Chegou aos 13 pontos, mesmo número que o Guaratinguetá já tinha conseguido sábado, ao vencer o lanterna Osasco, por 4 a 3. Atrás dos líderes está o Independente, que ainda no sábado, venceu por 1 a 0, em Limeira, o clássico com o XV de Piracicaba. A Ferroviária, apesar dos esforços do técnico Pardal, continua de mal a pior. O time perdeu em casa para o Palmeiras B, por 2 a 1, que chegou aos 10 pontos. Confira os resultados da sétima rodada: Independente 1 x 0 XV de Piracicaba; Guaratinguetá 4 x 3 Osasco; Rio Claro 0 x 0 Taubaté; Jaboticabal 2 x 0 Paraguaçuense, XV de Jaú 1 x 1 Araçatuba, Internacional 0 x 2 Barretos, Noroeste 1 x 2 Sertãozinho e Ferroviária 1 x 2 Palmeiras B. Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba e Sertãozinho 15 pontos; 3) Jaboticabal 14; 4) Barretos 10; 5) Noroeste 9; 6) XV de Jaú 7; 7) Internacional 5; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Taubaté e Taquaritinga 13; 3)Independente 12; 4)Rio Claro 11; 5) Palmeiras B 10; 6) XV de Piracicaba 8; 7) Ferroviária 5; 8) Osasco 3 pontos.