A3: Flamengo e Independente vencem O Flamengo de Guarulhos e o Independente se deram bem na rodada desta quarta-feira à tarde na Série A-3. A equipe de Guarulhos goleou o Bandeirante por 5 a 1, enquanto o Independente venceu o Marília por 3 a 2. Com este resultado, o Flamengo encostou no líder São Bento, somando agora 36 pontos. O Bandeirante segue com os mesmos 31 pontos. Os gols do Flamengo foram marcados por Bocão, que fez dois, Adão e André Pinto, enquanto Cosminho descontou para o Bandeirante. O Independente subiu uma posição na tabela e encostou no Marília, com os mesmos 25 pontos. No primeiro tempo o Marília saiu na frente com Pedrinho, mas sofreu o empate do Independente com Marcos Alemão. Na etapa final, Luizinho fez mais um para o Marília . O Independente virou o jogo com Paulo César e Gilmar. Confira os jogos desta quarta-feira à noite: XV de Piracicaba x Noroeste; Oeste x Garça; Inter de Bebedouro x São Bento; Atlético Sorocaba x Taquaritinga; União Mogi x Jaboticabal e XV de Jaú x Taubaté