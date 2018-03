A3: Flamengo garante vice-liderança No duelo dos vice-líderes do Campeonato Paulista da Série A-3, o Flamengo, com 41 pontos, venceu o União Mogi (38), por 2 a 0, em Guarulhos. O líder São Bento (45) confirmou seu favoritismo ao vencer o Noroeste (32) por 2 a 0, em Sorocaba. O Atlético de Sorocaba (40) finalmente venceu sob o comando do experiente técnico Vágner Benazzi, fazendo 3 a 0 no XV de Jaú (30). A vitória deixou o time sorocabano em terceiro lugar junto com o Bandeirante (40) que venceu em casa ao Jaboticabal (30), por 2 a 1. No jogo mostrado ao vivo pela Rede TV, o Marília (31) venceu o Garça (26), por 4 a 3. O curioso é que já no primeiro tempo, o Marília vencia por 4 a 0. Em Taquaritinga, o time da casa venceu a primeira partida sob o comando do novo técnico, Vitor Hugo, ex-Noroeste. O Taquaritinga, que agora tem 24 pontos, passou pelo Taubaté (27), por 3 a 1. Na estréia do técnico Abelha, o Independente (30) somou dois pontos importantes em Itápolis, diante do Oeste (36). Depois de empatar em 3 a 3 no tempo normal, o time de Limeira levou o ponto extra nos pênaltis, por 3 a 2. Em Piracicaba, o XV (34) venceu o Internacional de Bebedouro (9), por 1 a 0, mantendo-se no bloco intermediário.