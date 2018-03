A3: Oeste e Osasco decidem finalista O primeiro finalista do Campeonato Paulista da Série A3 será conhecido neste sábado, quando Oeste e Osasco se enfrentam em Itápolis. No primeiro confronto entre as duas equipes, pela semifinal da competição, houve empate de 1 a 1. Quem se classificar também garantirá o acesso para a Série A2, equivalente à segunda divisão estadual, em 2003. A Rede Vida irá transmitir ao vivo, a partir das 17 horas. O Osasco joga pelo empate, por levar vantagem no polêmico critério de desempate pelos cartões. No primeiro jogo, o Oeste teve um jogador expulso - nos amarelos, houve empate de 1 a 1. Mas a torcida do Oeste promete lotar o estádio em Itápolis para tentar reverter essa pequena vantagem do adversário. O técnico Túlio Tangione já confirmou uma mudança no time titular: a entrada de Cléber Goiano no lugar de Júnior, que cumprirá suspensão automática. Já o Osasco promete explorar os contra-ataques para sair de Itápolis classificado. "Vamos disputar o jogo do ano", disse o técnico Lorival Santos. O outro finalista da Série A3 sairá do confronto entre Taquaritinga e XV de Piracicaba, domingo, em Taquaritinga.