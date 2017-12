A3: Palmeiras e XV perto da liderança Palmeiras B e XV de Jaú se enfrentam neste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália, em busca da liderança do Campeonato Paulista da Série A3. As duas equipes têm 15 pontos ganhos e, com uma vitória, podem alcançar o Oeste de Itápolis, que tem 18 e só joga no domingo. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, Nacional e Atlético Sorocaba também se enfrentam neste sábado, às 15 horas, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. O time da capital divide a penúltima colocação com Olímpia e São José, enquanto a equipe de Sorocaba é outra que não faz boa campanha.