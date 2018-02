A3: Palmeiras x Rio Claro é destaque A penúltima rodada de classificação do Campeonato Paulista da Série A3 terá início nesta quarta-feira, com a realização de sete partidas. O duelo entre Rio Claro e Palmeiras-B será o grande destaque. O confronto, válido pelo Grupo 2, acontecerá no estádio Décio Vita, em Americana, às 20h30. A competição segue, na quinta-feira, às 20 horas, com o clássico do Vale Paraibano entre Guaratinguetá e Taubaté, que será mostrado ao vivo pela Rede Vida de Televisão. O Rio Claro, que ainda luta por uma vaga às semifinais, não joga em casa por ter perdido três mandos de campo. O time ocupa a quinta posição e soma 17 pontos. O Palmeiras, também sonhando com a classificação, vem na quarta colocação, com 18 pontos. No Grupo 1, o Noroeste (19 pontos), com chances de se classificar, receberá o eliminado Barretos (17). O já classificado Araçatuba (26) vai até Bebedouro enfrentar a Internacional (12). Na luta por uma vaga, o Jaboticabal (16) recebe o Sertãozinho (25). Para finalizar, o rebaixado Paraguaçuense (0) irá até Jaú para enfrentar o XV de Jaú. Isso caso os jogadores aceitem viajar, porque estão com salários atrasados e em condições precárias de trabalho. No Grupo 2, a Ferroviária (9 pontos), tentando fugir do rebaixamento, receberá o XV de Piracicaba (21), que espera passar à segunda fase. Fechando o grupo nesta quarta-feira, o Independente (11) receberá o ECO (15), ambos lutam para não cair. O Tribunal de Justiça Desportiva, segunda-feira, alterou bastante a classificação do grupo. O Guaratiguentá ganhou os três pontos da partida não realizada contra o Rio Claro, assumindo a liderança, agora, com 22 pontos. O XV de Piracicaba ganhou três pontos do Independente, que usou jogadores irregulares. O time piracicabano é vice-líder com 21 pontos. O Independente perdeu mais um ponto do empate com o ECO, também por usar jogadores irregulares. Desta forma, o Independente tem 11 pontos e o ECO 15. Confira todos os jogos da penúltima rodada: quarta-feira - 16 horas - Noroeste x Barretos; 20h30 - XV de Jaú x Paraguaçuense; Internacional x Araçatuba; Jaboticabal x Sertãozinho; Rio Claro x Palmeiras-B; Independente x ECO e Ferroviária x XV de Piracicaba; quinta-feira - 20 horas - Guaratinguetá x Taubaté (Rede Vida). Classificação: Grupo 1 - 1) Araçatuba 26 pontos; 2) Sertãozinho 25; 3) Noroeste 19; 4) Barretos 17; 5) Jaboticabal 16; 6) XV de Jaú 15; 7) Internacional 12; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 22 pontos; 2) XV de Piracicaba 21; 3) Taubaté 19; 4) Palmeiras B 18; 5) Rio Claro 17; 6) Osasco 15; 7)Independente 11; 8) Ferroviária 9.