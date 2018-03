A3: São Vicente e Mauaense em decisão Um jogo isolado e decisivo vão fazer São Vicente e Mauaense, nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, pelo Campeonato Paulista da Série A-3. O time da casa briga por uma vaga na segunda fase, enquanto o visitante tenta evitar o rebaixamento para a Série B. Os dois times iriam se enfrentar pela 10ª rodada do Grupo 2, no dia 3 de abril. Como o estádio local passava por reformas, a Polícia Militar não quis garantir a segurança e o jogo acabou adiado. O São Vicente tem 22 pontos e ocupa a sexta colocação. Se vencer passará a ser quarto colocado e dependerá apenas de suas próprias forças na última rodada, quando enfrentará, em Osasco, o ECO, que tem 23 pontos e briga pela mesma vaga. O São José, com 24 pontos, também está nesta acirrada disputa. Grêmio Barueri, Palmeiras B e Itararé já conquistaram as vagas. O Grêmio Mauaense buscará a vitória para escapar do rebaixamento. Com 14 pontos e ocupando a vice-lanterna, ele briga com o Primavera pela permanência na Série A-3. O time de Indaiatuba está apenas um ponto à frente do Mauaense que, caso vença nesta quarta-feira, entra em campo precisando apenas de um empate na última rodada, diante do líder Barueri, em Mauá.