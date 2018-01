A3: Sorocabanos lutam pela liderança São Bento e Atlético, ambos de Sorocaba e donos das duas primeiras colocações da Série A3 do Campeonato Paulista, tentam manter suas posições na rodada desta terça-feira, a décima sétima da competição. O Atlético Sorocaba, vice-líder da competição com 31 pontos, recebe em seu estádio o tradicional Taubaté, que divide a 11ª colocação com o XV de Jaú. Ambos têm 21 pontos. O São Bento, que lidera com 32 pontos, viaja até Piracicaba para enfrentar o XV local, oitavo colocado com 24 pontos. O Bandeirante, que divide a terceira colocação com o Noroeste, ambos com 29 pontos, vai a Mogi das Cruzes enfrentar o União, quinto colocado com apenas um ponto a menos. O Noroeste viaja até Bebedouro para enfrentar a lanterna Internacional, que não vence uma partida há 15 rodadas. A partida de destaque da rodada será Oeste x Marília, em Itápolis. O jogo será realizado, também às 15 horas, e terá transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. Outros jogos da Rodada - Flamengo x Jaboticabal; Independente x Garça; Inter de Bebedouro x Noroeste; União Mogi x Bandeirante; XV de Jaú x Taquaritinga e XV de Piracicaba x São Bento.