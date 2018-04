A3: Taubaté vence o XV de Piracicaba A Série A3 também tem cinco líderes, após a primeira rodada disputada neste fim de semana: Taubaté, Internacional de Bebedouro, Oeste, Taquaritinga e XV de Jaú. Com gol de Gilsinho, o Taubaté venceu o XV de Piracicaba, fora de casa, por 1 a 0, na manhã deste domingo. Em Bebedouro, de virada, a Inter bateu o Barretos por 3 a 1 no clássico regional. Em outros dois confrontos regionais, o placar se repetiu: nas vitórias do Oeste, em Itápolis, sobre o Jaboticabal, e do Taquaritinga, em casa, sobre o Sertãozinho. O outro líder, o XV de Jaú, aproveitou a vantagem de jogar em casa para vencer o União, de Mogi das Cruzes, por 2 a 0. Os outros três jogos terminaram empatados. Em Bauru, Noroeste e Independente, de Limeira, construíram um empate de seis gols. O Garça, em casa, ficou na igualdade por 1 a 1 com o Osasco, campeão da Série B1 de 2001. Em Araraquara, a Ferroviária não conseguiu mais que o empate por 0 a 0 contra o Palmeiras B, um dos estreantes nessa divisão. A segunda rodada será disputada na quarta-feira.