A3 tem três líderes com 6 pontos Depois de duas rodadas, a Série A3 do Campeonato Paulista tem três líderes com 6 pontos (100% de aproveitamento): Taubaté, XV de Jaú e Oeste, de Itápolis. Todos venceram uma partida em casa e outra fora. Jaboticabal e Barretos são os lanternas, sem ponto. A vitória mais expressiva desta quarta-feira à noite foi a do Taubaté, que, em casa, bateu o Noroeste (1 ponto) por 3 a 1 - gols de Gilsinho, Angelo e Wellington para o time do Vale do Paraíba e Válber descontou para o de Bauru. O XV de Jaú, fora, venceu o Jaboticabal por 1 a 0, com gol de Juliano. Ainda à noite, o Barretos, em casa, foi derrotado pela Ferroviária (4) por 2 a 1 - Daniel marcou os dois gols do time de Araraquara e Fabinho descontou para o time da casa.