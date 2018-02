A3 terá 1º finalista neste sábado Neste sábado à noite será conhecido o primeiro integrante do Campeonato Paulista da Série A2. Araçatuba e Palmeiras-B disputam a segunda e decisiva partida das semifinais do Paulista da Série A3, às 20 horas, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. O time da casa, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1, na capital, pode perder por uma diferença de até dois gols, que garante vaga na final. Pelo regulamento, campeão e vice sobem automaticamente à segunda divisão do futebol paulista. O outro finalista sairá do confronto entre Sertãozinho e Taubaté. O Araçatuba não contará com o zagueiro André Alves. Ele cumprirá suspensão automática por ter sido expulso. Para seu lugar, o técnico Luciano Silva já definiu a entrada de Márcio Primavera. ?Esperamos conseguir a vaga na grande final e o acesso para a Série A2, mas sabemos que não será fácil e, por isso, esperamos que o estádio fique lotado", afirmou o animado presidente Nei Giron. Precisando de um milagre, o Palmeiras-B entrará em campo todo no ataque. O time da capital, como o Araçatuba, só terá uma alteração, já que o zagueiro Daniel Marques foi expulso e ficará suspenso. O técnico Caio Zanardi, fazendo mistério, só definirá o substituto minutos antes. Daniel Figueiredo e Douglas estão na briga pela posição. Ambos já atuaram no time titular. ?Perdemos um jogo e não uma batalha. Por isso, vamos lutar e tentar garantir vaga na final. O time deles é forte e o jogo deverá ser muito bom", prevê o treinador. Caso o Araçatuba consiga o acesso, vai manter a pecha de nunca ficar mais de um ano na Série A2. A última vez que disputou o torneio, em 1989, subiu no mesmo ano. Já a filial do Palmeiras nunca chegou tão longe e nem poderá ir além disso. Os times ?B" não podem disputar a mesma divisão que os times de origem. Caso o Palmeiras-B consiga o acesso, não poderá se classificar à Série A1 no ano que vem. A Rede Vida de Televisão vai transmitir, ao vivo, a partida para todo o Brasil.