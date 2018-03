A3: Um classificado e dois rebaixados A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, disputada neste domingo, garantiu a classificação para a próxima fase da competição do Monte Azul e definiu a queda de mais dois times para a Série B do ano que vem: Votuporanga e Jaboticabal. No Grupo 1, o Monte Azul atingiu os 24 pontos (subindo para o terceiro lugar) ao vencer o líder XV de Piracicaba, que continua com 30 pontos. Já o rebaixamento foi definido com a vitória do Barretos sobre a Ferroviária por 4 a 2, em Araraquara (SP), pois ambos somam 18 pontos e não podem mais ser alcançados pelo Votuporanga, que tem 14 (e não joga mais), e pelo Jaboticabal (que folgou na rodada), que soma apenas 12 pontos. Com XV de Piracicaba, XV de Jaú e Monte Azul classificados, a briga agora é pela quarta vaga, disputada por Rio Claro, com 22, e Independente, com 21. Coincidentemente, estes dois times se enfrentaram em Rio Claro, com a vitória do Independente por 3 a 2. Na última rodada, o Rio Claro pega o XV, em Piracicaba, enquanto o time limeirense recebe a Ferroviária. No Grupo 2, o destaque ficou para a goleada do Palmeiras B sobre o rebaixado Taboão da Serra por 6 a 0, no Parque Antarctica. O time da capital chegou aos 37 pontos e já esta classificado ao lado do líder Grêmio Barueri e do Itararé, terceiro colocado com 30 pontos e que acabou surpreendido em casa pelo Mauaense por 1 a 0. Esta vitória deixou o time de Mauá em condições de se livrar do descenso, porque atingiu os 14 pontos, um a menos do que o Primavera. Na disputa pela quarta vaga da segunda fase, o São José conseguiu uma importante vitória fora de casa sobre o São Vicente por 4 a 1, chegando aos 24 pontos, ficando em quarto lugar. EC Osasco, com 23, e São Vicente, com 22 pontos, também brigam por esta vaga. Confira os resultados da 17.ª rodada: Grêmio Barueri 2 x 1 Primavera; Ecus 2 x 1 EC Osasco; Votuporanga 1 x 2 XV de Jaú; São Vicente 1 x 2 São José; Palmeiras B 6 x 0 Taboão da Serra; Rio Claro 2 x 3 Independente; Monte Azul 2 x 1 XV de Piracicaba; Itararé 0 x 1 Mauaense; e Ferroviária 2 x 4 Barretos. Classificação - Primeira fase: Grupo 1: 1.º - XV de Piracicaba, 30 pontos; 2.º - XV de Jaú, 27; 3.º - Monte Azul, 24; 4.º - Rio Claro, 22; 5.º - Independente, 21; 6.º - Ferroviária, 18 (5 vitórias); 7.º - Barretos, 18 (4 vitórias); 8.º - Voutporanga, 14; 9.º - Jaboticabal, 12. Grupo 2: 1.º - Grêmio Barueri, 41 pontos; 2.º - Palmeiras B, 37; 3.º - Itararé, 30; 4.º - São José, 24; 5.º - EC Osasco, 23; 6.º - São Vicente, 22; 7.º - Ecus, 19; 8.º - Primavera, 15; 9.º - Mauaense, 14; 10.º - Taboão da Serra, 6.