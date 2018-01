A3: XV de Jaú vence Independiente O XV de Jaú venceu o Independente, por 3 a 2, neste sábado, na estréia do técnico Marolla na Série A-3. Marolla substituiu de forma interina nesta partida Wilson Mano, demitido na última quarta-feira. Com este resultado, o XV de Jaú soma agora 19 pontos, passando o Independente, que tem 17, na classificação. O Independente saiu na frente, com Jean, aos 28 minutos da primeira etapa. O XV de Jaú não se abateu e empatou, com Juliano, dez minutos depois. Na etapa final, Luizinho, aos 35 e Marcelinho, aos 38, ampliaram para a equipe de Jaú. No final, Marcel descontou para o Independente. A rodada será completada neste domingo com mais sete jogos. Pela manhã, às 10 horas, jogam Noroeste x Independente. À tarde, a partir das 16 horas, se enfrentam: XV de Piracicaba X flamengo, Garça X Taquaritinga, Oeste X Sorocaba, São Bento X Jaboticabal, Inter de Bebedouro X União Mogi, Marília X Taubaté.