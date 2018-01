A3: XV de Piracicaba e de Jaú empatam Em partida isolada na noite desta quarta-feira, XV de Piracicaba e XV de Jaú empataram por 1 a 1 no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), pela abertura da 14.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. O resultado manteve o time piracicabano na liderança da chave com 27 pontos, quatro a mais do que o XV de Jaú, vice-líder. Os gols do jogo saíram no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Viola marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O empate aconteceu aos 26 minutos, em cobrança de falta de Marlon. Agora, o XV de Piracicaba folga na tabela na próxima rodada. Já o XV de Jaú entra em campo no próximo domingo, para enfrentar o Jaboticabal.