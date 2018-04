Aaron Ramsey sofre lesão na coxa e desfalca o Arsenal por seis semanas

LONDRES - Na briga pela liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal sofreu um duro golpe para as próximas partidas nesta sexta-feira. O clube anunciou que o meia Aaron Ramsey, um dos destaques da equipe na temporada, sofreu uma lesão muscular na coxa, passou por exames e terá que ficar afastado dos gramados por cerca de seis semanas.

A lesão de Ramsey aconteceu durante um treinamento do Arsenal e se tornou mais um problema para o já desfalcado meio de campo da equipe, que não poderá contar com Flamini, suspenso, por quatro partidas, além de Diaby, que segue lesionado e não volta nesta temporada.

Com tantos desfalques, o técnico Arsène Wenger admitiu que vai ao mercado tentar a contratação de um meio-campista antes que se encerre a janela para transferências, ainda nesta sexta. "Ramsey ficará fora por seis semanas. Conto com seis semanas. Estamos tentando trazer um reforço por causa da lesão do Ramsey e da suspensão do Flamini."