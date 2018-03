Abalada, Ponte enfrenta Fortaleza Ainda amargando a desclassificação nas semifinais do Campeonato Paulista, a Ponte Preta volta ao campo nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE. O time campineiro busca a reabilitação moral diante do Fortaleza pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. No último domingo, a Ponte foi eliminada pelo Botafogo, após empate em 3 a 3. O técnico Nelsinho Baptista teve poucos dias para elevar o moral do grupo, que está abalada. "Perdemos o Paulista, mas vamos disputar o título da Copa do Brasil. Somos profissionais e temos que continuar lutando. A desclassificação já passou, vamos pensar, agora, no Fortaleza", explicou o treinador. Para esta partida o treinador não poderá contar com o volante Fabinho, contundido, e o meia Piá, suspenso. Os dois, inclusive, nem viajaram junto com a delegação para o Ceará. Os jogadores fazem nesta quarta-feira um treino de reconhecimento do estádio e logo após o treinamento começa a concentração para a partida, que para os jogadores da Ponte Preta será a tentativa de recuperar a honra, que ficou estremecida com a eliminação do Paulista. A equipe deixa a competição, invicta em seu estádio, tendo vencido sete jogos e empatado três e com a melhor defesa da competição, sofreu apenas 21 gols. Mas isto não adiantou, agora, a torcida da Ponte terá que se contentar com a Copa do Brasil. No Fortaleza, o técnico Ferdinando Teixeira decidiu manter a mesma equipe que empatou o clássico contra o Ceará, em 2 a 2. O meia Bechara, ex-Santos e União São João, continua de fora da equipe, contundido. O treinador decidiu manter também o esquema 3-5-2, que vem dando certo até então e confia na pressão da torcida para passar pela Ponte Preta. O Fortaleza é uma das surpresas da Copa do Brasil, eliminando times tradicionais como o Internacional-RS e Bahia-BA.