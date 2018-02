Abalado, Paysandu encara o Inter no Sul Ainda abalado pela derrota para o Corinthians na última quinta-feira, o Paysandu vai até Porto Alegre buscando um resultado positivo para sair do 20ª lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, o que levaria o único representante da região Norte do País para a Série B em 2006. A equipe treinada por Carlos Alberto Torres ainda reclama dos erros da arbitragem no jogo contra o Corinthians, no Mangueirão. Na partida, o bandeirinha baiano Belmiro da Silva não deu impedimento de Nilmar no primeiro gol corintiano e anulou um gol legítimo de Rafael Moura para o Paysandu. A equipe do Pará pega o Inter sem o volante Marabá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Alemão. Outro volante, Vânderson, é dúvida para a partida por causa de dores na perna direita.