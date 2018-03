Abatido, Cruz Azul treina no São Paulo Os jogadores do Cruz Azul treinaram nesta segunda-feira no CT do São Paulo. Estavam abatidos com a goleada sofria para o Guadalajara por 4 a 1, que deixou o clube fora da fase final do Campeonato Mexicano, que reúne oito equipes. ?Foi desastroso para nós?, diz o zagueiro Davino. ?O Guadalajara é um bom time, tem méritos, nós não poderíamos perder de goleada. Agora, nossa luta é para esquecer isso e tentar um bom resultado contra o Santos?, diz o jogador, que levou uma pancada no joelho direito e pode ficar de fora do jogo de quarta-feira, na Vila. O técnico Enrique Meza também lamentou o resultado. ?Nossa luta é para que os jogadores levantem a cabeça e consigam concentrar-se no jogo contra o Santos?.