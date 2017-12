Abatido, Gallo insinua perseguição O técnico Gallo, que voltou a ser xingado de burro quando substituiu Giovanni por Léo Lima, demonstrou abatimento na entrevista coletiva à imprensa, após a vitória por 4 a 3 contra o Figueirense, neste domingo, na Vila Belmiro. "Quem me xinga não é torcida", disse o técnico, secamente. Ele disse que a saída de Giovanni foi para melhorar a marcação do time. "Acho que foi uma ótima alteração." Sobre a queda de rendimento do time no início do segundo tempo, Gallo disse que havia alertado o time para o perigo de uma mudança de comportamento na etapa final e lembrando grandes viradas quando um time se considerava vitorioso. "Falei duro, dizendo que tínhamos que voltar jogando da mesma força, depois daquele primeiro tempo maravilhoso. Só que o time relaxou na marcação. Com a entrada do Gavião, acertamos a marcação e o time voltou ao normal", concluiu. Os jogadores admitiram que o time relaxou no início do segundo tempo, dando oportunidade para que o Figueirense reagisse e ponto em risco a vitória, que parecia assegurada ainda na primeira etapa. "Foi uma bobeada coletiva da nossa equipe nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. O adversário se aproveitou e fez três gols" analisou Zé Elias. "Depois foi difícil se acertar. Felizmente, com maior a marcação foi corrigida e garantimos os três pontos", completou o volante. Wendel, um dos destaques do jogo, já está disposto a pedir ao técnico Gallo para ser mantido na posição. "Se eu conseguir jogar sempre como no primeiro tempo de hoje (ontem), tenho certeza de que serei muito feliz no Santos". O volante Bóvio deve ser o próximo titular a deixar a Vila Belmiro. Neste domingo, o jogador confirmou que o Málaga, da Espanha, está disposto a pagar até US$ 4 milhões para contratá-lo. "Mas ainda não assinei nada", afirmou Bóvio, que usou o discurso de praxe ao falar sobre o seu futuro. "Tenho contrato com o Santos até 31 de dezembro e minha intenção é renovar e continuar muitos anos no Santos", acrescentou. Bóvio disse que o Málaga não é o primeiro clube da Espanha que demonstra interesse na sua contratação. "Celta e Osasuña também querem me levar", afirmou. Como o seu contrato termina em dezembro, se quiser, o volante pode assinar um pré-contrato agora e sair no fim do ano, sem necessidade de pagar multa ao Santos. Embora diga que está satisfeito na Vila Belmiro, Bóvio quer ser valorizado pelo clube. "Quando era gerente de futebol do Santos, Ilton José da Costa (atualmente no Palmeiras), me prometeu um reajuste. Só que ele foi embora e a promessa não foi cumprida. Espero ter o meu trabalho reconhecido", disse. A saída dos principais titulares para o futebol da Europa continua sendo uma preocupação permanente para Gallo. No dia-a-dia com o jogadores, o técnico procura saber quem está sendo procurado ou tem proposta de clubes do exterior. Na sexta-feira, o técnico afirmou que ignorava o interesse do Sevilla e do Real Madrid por Ricardinho. "Falo sempre com os jogadores porque não quero ser surpreendido. E, pelo que eles falam, no momento não há ninguém com proposta da sair", disse Gallo, que tem sido o último a saber das negociações para a venda de jogadores. O vice-presidente Norberto Moreira da Silva negou, antes do jogo de ontem à noite, que o centroavante de nível de Seleção que o Santos estaria contratando, de acordo com informações do técnico Gallo, seria Vagner Love. "Esse é difícil demais e pelo menos por enquanto não há nada", garantiu. Além de mais um centroavante, Gallo pede a contratação de um goleiro experiente para ser o novo titular da posição e um lateral-direito para o lugar de Paulo César, que não consegue se recuperar de uma lesão muscular e nem foi inscrito para a Copa Sul-Americana.