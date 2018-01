Abatido, Remo espera um milagre Com o elenco ainda abatido após a derrota por goleada para o Botafogo, no último sábado, o Remo volta a campo nesta terça-feira, contra o Náutico, em Recife. Afinal, só um milagre classifica o time paraense para o quadrangular final da Série B do Brasileiro. Com 3 pontos, está em último lugar no grupo C - os líderes são Botafogo e Marília, com 9 cada. "Nós fomos vítimas de nossos próprios erros. Agora, só muita superação poderá reverter o quadro", afirmou o técnico Givanildo Oliveira. O zagueiro Sérgio também foi outro que praticamente desistiu da disputa pela vaga. "A situação está difícil. Não fizemos o dever de casa. O sonho ficou longe", admitiu. O Remo terá dois desfalques nesta terça-feira. O meia Rogério Belém e o atacante Valderi estão suspensos.