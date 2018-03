Abbondanzieri joga a primeira decisão Demorou, mas enfim Abbondanzieri está participando de uma final como titular do Boca. Ele é o jogador mais antigo do elenco ? chegou ao clube em janeiro de 97, contratado do Rosario Central ? e completará 31 anos em agosto, mas mofou quatro anos na reserva do colombiano Oscar Córdoba antes de assumir definitivamente a posição. Agora, não sofre gol há três partidas na Libertadores e garantirá o título se não levar mais do que um gol esta noite. Leia mais no Jornal da Tarde