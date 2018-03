Abbondanzieri manifesta interesse de voltar ao Boca Juniors

O goleiro do Getafe, Roberto Abbondanzieri, disse que quer voltar ao Boca Juniors, time o qual defendeu por dez temporadas, informou a edição desta quinta-feira de jornal espanhol Marca. "Este é o momento de voltar ao Boca. Tenho contrato com o Getafe por mais um ano, porém meu desejo é, se não se derem as condições para continuar na Espanha, retornar, afirmou Abbondanzieri, também conhecido com "Pato". O presidente do Boca, Pedro Pompilio, lembrou que o clube "sempre tem planos para Abbondanzieri", goleiro de 35 anos, que conquistou três títulos da Copa Libertadores da América e seis campeonatos argentinos com o time. Caso o desejo de Abbondanzieri se confirme, o goleiro repetirá os passos do craque Juan Riquelme e do atacante Martín Palermo - titulares absolutos do Boca, que não foram felizes em suas passagens pela Europa e manifestaram interesse de voltar ao clube argentino. Abbondanzieri ajudou o Getafe a se classificar para a Copa da Uefa, no entanto, erros cruciais do goleiro, causaram a eliminação do clube espanhol nas quartas-de-final, diante do Bayern de Munique. (com agência internacional AP)