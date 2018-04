ABC anuncia contratação do técnico Itamar Schulle para tentar milagre na Série B

Demorou, mas o ABC finalmente anunciou o seu novo técnico para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira, o clube chegou a um acordo com Itamar Schulle, que comandou o Botafogo-PB na Série C. O comandante de 50 anos chega nesta sexta-feira em Natal e se apresenta para o elenco.

Itamar Schulle substitui Márcio Fernandes, demitido após derrota por 3 a 0 para o Internacional, há duas rodadas. Mas o time começou a Série B sob o comando de Geninho, que no ano passado conseguiu o acesso na Série C e nesta temporada sagrou-se campeão estadual.

Atual campeão paraibano com o Botafogo, Itamar Schulle ganhou fama nacional ao conquistar o Campeonato Paranaense de 2015 pelo modesto Operário, de Ponta Grossa (PR), superando os grandes Coritiba, Atlético Paranaense e Paraná. O profissional catarinense de Ituporanga também já passou por Criciúma, Novo Hamburgo-RS, Santo André e Figueirense, entre outros times.

"Chego ao ABC com muito orgulho e feliz de trabalhar em um clube grande do Nordeste. Vou me esforçar ao máximo, porque acredito que ainda dá para escapar do rebaixamento e fazer uma campanha na Série B", disse o treinador.

No ABC, o técnico terá muito trabalho, afinal o clube potiguar é o lanterna da Série B, com 16 pontos. O próximo compromisso será no dia 9 de setembro, às 19 horas, contra o Santa Cruz, em Natal, pela 23.ª rodada.