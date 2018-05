ABC bate Santa Cruz em Natal e larga na frente nas quartas da Copa do Nordeste

O ABC largou na frente nas quartas de final da Copa do Nordeste ao vencer o Santa Cruz por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio Frasqueirão, em Natal. Agora jogará pelo empate no jogo de volta marcado para o próximo dia 22, no estádio do Arruda, no Recife.

O gol da vitória foi marcado por Leandro, em um mergulho de cabeça aos 37 minutos do primeiro tempo. O Santa Cruz não mostrou forças para a reação.

Pela fase de classificação da Copa do Nordeste de 2019, foi definido o quarto e último qualificado. É o CRB, que venceu o Campinense por 3 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No jogo de ida, em Campina Grande (PB), o clube alagoano tinha perdido por 1 a 0, mas levou a vaga pela somatória de gols: 3 a 2.

Os outros três classificados já estavam definidos: Sampaio Corrêa-MA, que eliminou o River-PI; Salgueiro-PE, que descartou o Juazeirense-BA; e o Confiança-SE, que passou pelo América-RN.