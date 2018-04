ABC e Paraná empatam e seguem ameaçados de degola

Assim, os dois times ainda seguem ameaçados pelo rebaixamento. O ABC chegou aos 47 pontos, assumindo a 12.ª colocação, mas ficando a somente cinco pontos da zona de degola. Por outro lado, o Paraná é o 14.º colocado, com 46 pontos, a somente quatro pontos do ASA, que no momento está ficando com a última vaga no rebaixamento, em 17.º.

O primeiro tempo em Natal teve o ABC tentando o gol logo de cara. A torcida abecedista precisou de 17 minutos para soltar o grito de gol da garganta. Após cruzamento de Pio pelo lado direito, Leandrão desviou de cabeça e abriu o placar. No final do primeiro tempo, o time paranaense ficou com um jogador a menos, após o volante Sílvio ser expulso por reclamação.

No segundo tempo, o Paraná se segurou bem e conseguiu a dupla igualdade. Mesmo com um jogador a menos, o time paranista empatou aos 12 minutos. Cambará errou o primeiro chute, mas foi o suficiente para tirar o goleiro Wellington da jogada. Em seguida, ele mesmo só teve o trabalho de completar para o fundo das redes: 1 a 1. Ainda teve tempo para Pio ser expulso, fato que deixou ambos os times com dez atletas.

Os dois times voltam a campo no sábado, às 17 horas, pela 36.ª rodada. O ABC encara o Barueri, na Arena Barueri. Enquanto isso, o Paraná recebe o Guarani, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

ABC 1 x 1 Paraná

ABC - Wellington; Pio, Tiago Garça, Leonardo e Renatinho (Ederson) Carioca; Bileu, Ricardo Oliveira (Makelelê), Jerson (Nego) e Cascata; Leandrão e Lins. Técnico - Leandro Campos.

Paraná - Zé Carlos; Marquinho, Flávio Boaventura (Edson Rocha), Brinner e Lima; Sílvio, Itaqui, Cambará (Everton Garroni) e Dinelson (Douglas Packer); Marinho e Giancarlo. Técnico - Guilherme Macuglia.

Gols - Leandrão, aos 17 minutos do primeiro tempo. Cambará, aos 12 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Cláudio Mercante (PE)

Cartões amarelos - Leonardo, Bileu, Lins, Flávio Boaventura e Douglas Packer.

Cartões vermelhos - Sílvio e Pio.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).