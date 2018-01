ABC empata sem gols com o Vitória e chega ao 16º jogo sem vencer na Série B

Com o resultado, o ABC chegou aos seu 16.º jogo sem vitórias e segue na zona de rebaixamento, na 19.ª posição com 23 pontos. Do outro lado, o Vitória está há quatro partidas sem perder e chegou aos 46 pontos, na terceira posição.

Em busca de abrir o placar para tranquilizar o jogo, o ABC começou indo para cima do Vitória. Com dois jogadores mais abertos pela ponta, o técnico Hélio dos Anjos armou um esquema que não permitia aos laterais adversários subirem ao ataque. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 5 minutos. Edno rolou para trás e Ronaldo Mendes tentou a finalização, mas a bola saiu fraca, ao lado do gol.

A resposta do Vitória veio rapidamente, aos nove minutos. Rhayner tocou para Elton dentro da área e o camisa 9 conseguiu um leve desvio. Bem posicionado, o goleiro Saulo espalmou para escanteio, salvando o time da casa.

No segundo tempo, pareceu que o ABC mudaria a história. Aos 9 minutos, Adriano Alves cabeceou para uma defesa espetacular de Gatito Fernández. No rebote, sozinho, Rafael Miranda chutou para mais uma grande defesa do goleiro, mas a arbitragem já tinha parado o lance, assinalando impedimento.

O clube mandante ainda voltou a dar um susto no goleiro do Vitória. Aos 20 minutos, Ronaldo Mendes cobrou uma falta na lateral do campo, mas chutou direto ao gol. A bola explodiu no travessão e saiu.

Os dois times voltam a campo apenas no próximo sábado, dia 26, pela 28.ª rodada. O ABC vai até a Arena Pernambuco, no Recife, para enfrentar o Náutico, às 16 horas. No mesmo horário, o Vitória recebe o Paysandu, em casa, no estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 x 0 VITÓRIA

ABC - Saulo; Ednei, Sueliton, Adriano Alves e Marcílio; Fábio Bahia, Bismarck (Romarinho), Jackson (Rafael Miranda) e Ronaldo Mendes; Edno e Erivélton (Rafinha). Técnico: Hélio dos Anjos.

VITÓRIA - Gatito Fernández; Diego Renan, Kanu, Ramon e Euller; Amaral, Pedro Ken (Flávio), Escudero (Jorge Wagner) e David (Vander); Rhayner e Elton. Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Miranda (ABC); Ramon, Rhayner e Euller (Vitória).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).