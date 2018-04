ABC faz 3 a 0 no Bahia e deixa a lanterna da Série B

A terça-feira foi especial para o ABC, que venceu o Bahia por 3 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal, e deixou mais uma vez a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 25 pontos, o time potiguar assumiu a 18.ª posição e repassou o posto de último colocado para o Fortaleza. Em 12.º lugar, o Bahia tem 30 pontos, após acumular a sua terceira derrota consecutiva.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O ABC abriu o placar logo aos sete minutos, com Ricardinho aproveitando indecisão de Nen e Evaldo. Os donos da casa ampliaram a vantagem ainda no primeiro tempo, aos 35, em cabeçada de Júnior Negão. O atacante ainda teve um gol anulado por impedimento três minutos depois.

O Bahia tentou pressionar na segunda etapa, com as entradas de Odair, Helton Luiz e Hernani, mas perdeu diversas oportunidades. Em uma delas, Juninho acertou a trave esquerda de Tiago Cardoso. Aos 34 minutos, João Paulo recebeu na esquerda e marcou o terceiro do ABC, fechando o placar.

Pela 25.ª rodada, o Bahia joga em casa contra o Brasiliense, na sexta, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Já o ABC entra em campo no sábado para enfrentar o Vila Nova, no Serra Dourada, em Goiânia.

ABC 3 X 0 BAHIA

ABC - Tiago Cardoso; Fabiano, Gaúcho e Rafael Pedro (Juninho); Bosco, Marquinhos Mossoró, Alexandre Oliveira, Tucho (Gabriel) e Sandro; Ricardinho (João Paulo) e Júnior Negão. Técnico: Flávio Lopes

Bahia - Fernando; Diogo, Evaldo (Odair), Nen e Rubens Cardoso; Bruno Silva, Leandro (Helton Luiz), Elton (Hernani) e Juninho; Nadson e Jael. Técnico: Sérgio Guedes

Gols - Ricardinho, aos 7, e Júnior Negão, aos 35 minutos do primeiro tempo; João Paulo, aos 34 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Tucho (ABC); Fernando, Bruno Silva e Odair (Bahia)

Árbitro - Mário Sérgio da Silva Bancilon (SE)

Local - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)