ABC ganha do Criciúma e se reabilita fora de casa pela Série B do Brasileiro

Com o resultado, o time catarinense despencou na tabela de classificação, deixou o G4 e agora ocupa a 11.ª colocação, com três pontos e saldo de -1. Já o ABC divide a quarta colocação com o Santa Cruz, com três pontos e um gol de saldo.

Apesar da expectativa do torcedor, o primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gols e uma tímida falta de pontaria dos atacantes dos dois times. A partida seguiu morna, com o time catarinense um pouco melhor.

No retorno para o segundo tempo, o time visitante entrou mais ligado e percebeu que poderia vencer a partida se insistisse em jogadas pelos lados do campo. Aos oito minutos, Ronaldo Mendes triangulou com Reginaldo e Erivélton para invadir a área. Depois de um lindo corte em Adalberto, finalizou com categoria para abrir o placar.

O gol fez bem ao time potiguar, que conseguiu balançar as redes mais uma vez. Aos 21 minutos, o lateral-direito Maicon Silva falhou dentro da área e o artilheiro Kayke só teve o trabalho de tocar para dentro da baliza.

Na terceira rodada, o Criciúma enfrentará o Náutico, na Arena Pernambuco, no Recife, já na próxima terça-feira, às 21h50. O ABC atuará apenas no sábado da semana que vem, recebendo Luverdense no estádio Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 x 2 ABC

CRICIÚMA - Edson; Maicon Silva, Adalberto, Fábio Ferreira e Rômulo (Arnaldo); Rafael Pereira, Barreto (Maurinho), Douglas Moreira (Silvinho) e Cléber Santana; Neto Baiano e Rodrigo Andrade. Técnico: Moacir Júnior.

ABC - Saulo, Reginaldo, Sueliton, Leandro Amaro e Marcílio (Lima); Rafael Miranda, Dedé, Wellington Bruno (Chiclete), Erivélton (Fábio Bahia) e Ronaldo Mendes; Kayke. Técnico: Josué Teixeira.

GOLS - Ronaldo Mendes, aos 9, e Kayke, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barreto e Neto Baiano (Criciúma); Rafael Miranda e Kayke (ABC).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

RENDA - R$ 48.740,00.

PÚBLICO - 4.429 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).