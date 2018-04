ABC pressiona, mas Oeste marca no fim e estreia bem na Série B do Brasileiro Seis dias depois de perder o título do Campeonato Potiguar para o rival América-RN, em casa, o ABC voltou a decepcionar os seus torcedores nesta sexta-feira. Na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro não conseguiu passar pelo paredão Paes e, com gol de pênalti marcado por Júnior Negão aos 44 minutos do segundo tempo, perdeu para o Oeste por 1 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal.