ABC vê 1º clássico na Primeira Divisão Após quase quatro anos, Santo André e São Caetano voltam a fazer o maior clássico da região do ABC paulista em partidas oficiais. Os dois rivais se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Será a primeira vez que eles duelam na primeira divisão do Estadual. Com 4 pontos ganhos, o São Caetano defende a liderança do Grupo 2. O Santos André tem apenas um ponto a menos, mas ocupa a 5ª colocação no grupo. O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 26 de março de 2000, quando o São Caetano conseguiu o acesso no Campeonato Paulista da Série A2, ao empatar por 0 a 0. Aquela partida foi realizada no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Nove confrontos foram realizados no curto retrospecto entre as equipes, sendo 7 pela Série A2 e mais dois pela Série C do Campeonato Brasileiro. A vantagem é do São Caetano: 4 a 3. Houve ainda dois empates. Apesar da curta história - o primeiro confronto aconteceu no dia 3 de fevereiro de 1993, com vitória do Santo André por 3 a 1 - a rivalidade chega até mesmo a extrapolar as quatro linhas. Os times contam com o apoio de suas respectivas Prefeituras. O São Caetano do prefeito Luiz Tortorello (PPS) que pretende fazer do presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza seu substituto nas eleições do final de ano. O Santo André tem apoio do prefeito João Avamileno (PT), substituto de Celso Daniel, ex-prefeito assassinado e que era torcedor fanático do Ramalhão. O estádio do clube, "Bruno José Daniel", leva o nome de seu pai. Para o jogo desta quarta-feira, pelo menos a princípio, nenhum esquema de segurança especial foi montado. A expectativa é de que o público não seja muito grande, já que existe previsão de chuva para a partida que acontece nesta quarta-feira à noite. Sem contar o alto preço dos ingressos que anda afugentando os torcedores.